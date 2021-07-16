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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: “En kısa zamanda yeniden işbaşında olmayı umuyorum”

Sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, “En kısa zamanda yeniden işbaşında olmayı umuyorum” dedi.

Politika 16.07.2021, 23:15
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: “En kısa zamanda yeniden işbaşında olmayı umuyorum”
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Sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, “En kısa zamanda yeniden işbaşında olmayı umuyorum” dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kronik hıçkırık rahatsızlığı nedeniyle 14 Temmuz’da başkent Brasilia’daki askeri hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “En kısa zamanda yeniden işbaşında olmayı umuyorum. Çok şey yaptık ama Brezilya’mız için daha yapacağımız daha çok iş var" ifadelerini kullandı. Bolsonaro, hesabında serum takılı bir fotoğrafını da paylaştı.

Doktorlar, Bolsonaro’nun durumunun iyiye gittiğini söylese de hastaneden taburcu edilmesi için bir tarih vermedi. Bolsonaro’nun mide sondasının çıkarıldığını belirten doktorlar, Brezilya Devlet Başkanı’nın bugün itibariyle tekrar yemek yemeye başladığını açıkladı.

Bolsonaro, 2018’deki seçim kampanyasında bıçaklanmış, bağırsaklarından yaralanan popülist siyasetçi tedavi için defalarca ameliyat geçirmişti. Bolsonaro, 9 Temmuz’da Planalto Sarayı’nda yaptığı bir konuşmada, “Yedi gündür hıçkırmaktan konuşamıyorum. Bugün iki, yarın bir konuşmam var. Bu yüzden fazla konuşmayacağım. Burada konuşmaktan tasarruf ediyorum” şeklinde konuşarak rahatsızlığından şikayet etmişti. Bolsonaro, son olarak geçtiğimiz çarşamba günü karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.
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