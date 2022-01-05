banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Edin Visca Trabzonspor'da!
Edin Visca Trabzonspor'da!
Piyasalarda son duru ne?
Piyasalarda son duru ne?

Bozdağ: “Kur’an öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de tezahürüdür"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Kur’an öğretimine ve öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de adeta tezahürüdür" dedi.

Politika 05.01.2022, 18:18
Bozdağ: “Kur’an öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de tezahürüdür"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Kur’an öğretimine ve öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de adeta tezahürüdür" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 4-6 yaş grubu çocuk kreşlerine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Bozdağ, Kur’an Kursu açma ve Kur’an öğretmenin Diyanet İşleri Başkanlığına kanunla verilmiş bir görev olduğunu belirterek, "4-6 yaş Kur’an Kursları da kanuna göre açılan ve çalışan eğitim kurumlarıdır. Bugün 80 yaşında da 4-5-6 yaşında da Kur’an Kursu öğrencisi var. Öğrenmenin yaşı yoktur. Müslüman birinin dinin kutsal kitabı Kur’an’ı öğrenmesi, takdir edilecek bir durumdur, kınanacak ya da suçlanacak bir şey değildir” sözlerini kullandı.

Bozdağ, şöyle devam etti:

“Maalesef CHP temsilcileri, hem çocuklarımıza Kur’an öğreten Diyanet’i suçluyor, hem de Kur’an öğretimini Ortaçağ zihniyetinin tezahürü olarak görüyor. Kur’an öğretimine ve öğrenimine karşı çıkmak, Ortaçağ zihniyetinin CHP’de adeta tezahürüdür. Kur’an öğretimi ve öğrenimine karşı duruş, Kur’an’a saygısızlıktır. Bu saygısızlıklarından ve Ortaçağ zihniyetlerinden dolayı CHP temsilcilerini kınıyorum.”

“CHP’nin bu yasakçı zihniyeti, Ortaçağ zihniyetidir”

28 Şubat sürecinde kesintisiz 8 yıllık eğitimi bitirmeyenin (15 yaşını doldurmayanın), Kur’an Kursu’na gitmesinin kanunla yasaklandığını hatırlatan Bozdağ şunları söyledi:

“İlköğretim beşinci sınıfı bitirmeyenlerin (12 yaşını doldurmayanların), tatillerde yaz Kur’an Kursu’na gitmeleri de kanunla yasaklandı. CHP ve 28 Şubat zihniyetine göre belli bir yaşın altındaki çocukların; Her kursa (Müzik, bale gibi) gitmek serbest; ama Kur’an Kursu’na gitmek yasak. Her kitabı öğrenmek/öğretmek serbest, ama Kur’an’ı öğrenmek/öğretmek yasak. CHP’nin bu yasakçı zihniyeti, Ortaçağ zihniyetidir. AK Parti İktidarı; Kur’an Kurslarında yaş sınırını kaldırdı. Her yaştaki Türk vatandaşının Kur’an Kurslarında Kur’an öğrenmesini serbest bıraktı. Ortaöğretimde Kur’an’ı seçmeli dersler arasına koydu. CHP zihniyetinin yansıması 28 Şubat’ın izlerini bir bir ortadan kaldırdı.”

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8