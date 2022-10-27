Bosna-Hersek’te ayrılıkçı Bosnalı Sırp lider Dodik’in seçim galibiyeti onaylandı

Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu (CIK), ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti’ndeki (RS) tartışmalı RS Başkanlığı oylarını yeniden saymasının ardından ayrılıkçı Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik’in seçim galibiyetini onayladı.

Bosna Hersek’te 2 Ekim’de yapılan genel seçimlerde usulsüzlükler ve matematiksel uyuşmazlıklar nedeniyle ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti’ndeki (RS) tartışmalı RS Başkanlığı oylarını yeniden sayma kararı alan Merkezi Seçim Komisyonu (CIK), ülkenin başkenti Saraybosna’daki Zetra Spor Salonu’nda kamuoyuna açık şekilde yapılan yeniden sayımın sonucunu açıkladı.

CIK, 2238 seçim noktasında kullanılan oyların sayımı sonrası yapılan açıklamada usulsüzlükler tespit edilmesine rağmen bunların sonucu değiştirmediğini ve seçimlerin yenilenmesine gerek görülmediğini açıkladı.

Sırpların yoğun olarak yaşadığı entitede muhalefet partileri, ayrılıkçı Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik’in liderliğindeki Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı’nın (SNSD) organize bir şekilde oy çaldığı iddiasıyla protesto gösterileri düzenlemiş ve Merkezi Seçim Komisyonuna resmi başvuruda bulunmuştu.

SNSD lideri Dodik, geçtiğimiz salı günü koalisyon ortakları ile birlikte Banja Luka’da bir protesto gösterisi düzenleyerek vatandaşları "halkın seçimlerde ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmaya" davet etmişti. Tartışmalara Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic de dahil olmuş ve yeniden sayımın amacının Dodik’i devirmek olduğunu ileri sürmüştü.

Seçim sonuçlarına göre, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğini muhalefetin ortak adayı Sosyal Demokrat aday Denis Becirovic, Sırp üyeliğini ayrılıkçı lider Dodik liderliğindeki Bağımsız Sosyal SNSD adayı Zeljka Cvijanovic, Hırvat üyeliğini Hırvat Demokratik Birliği’nin (HDZ) adayı Borjana Kristo kazanmıştı.