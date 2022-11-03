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Bosna Hersek’te AB Barış Gücü’nün görev süresi 1 yıl uzatıldı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı karara göre Bosna Hersek’teki Avrupa Birliği Barış Gücü’nin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.
Politika 03.11.2022, 12:41
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı karara göre Bosna Hersek’teki Avrupa Birliği Barış Gücü’nin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) New York’ta düzenlenen oturumda Bosna Hersek’teki EUFOR’un görev süresinin 1 yıl uzatılması kararı alındı. BMGK üyesi 15 ülke, Bosna Hersek’te "barış ve istikrarın korunması" adına görev süresi 5 Kasım’da sona ermesi beklenen EUFOR’un görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin kararı onayladı.
Bosna savaşının ardından imzalanan Dayton Anlaşması’yla birlikte, ülkede barışın uygulanması, uluslararası toplumun gözetiminde yürütülüyor.