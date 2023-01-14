Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Turkoviç Türkiye’yi ziyaret edecek

Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, 15-16 Ocak tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, 15-16 Ocak 2023 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mevkidaşı arasında yapılacak görüşmelerde, Bosna-Hersek ile ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması ve Balkanlar’daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.