Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Becirovic, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic, Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic, Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO Karargahı’nda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi. Becirovic’in kabinesi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Becirovic’in yurt dışına yaptığı ilk ziyaretin sembolik ve stratejik manası olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Becirovic’in yetkileri ve Bosna Hersek anayasası dahilinde NATO’ya üyeliğin bir an önce gerçekleşmesi için çalışacağı kaydedilerek, Becirovic’in Stoltenberg ile basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Bosna Hersek’in NATO’ya entegrasyonu sürecinde ortak bir yol haritası dahilinde daha yoğun bir yaklaşım benimsenmesini talep ettiği aktarıldı.

Görüşmede, yeni jeopolitik şartların NATO ve Bosna Hersek’in daha hızlı ve daha etkili olmalarını gerektirdiği vurgulandığı belirtilen açıklamada, Litvanya’da yapılacak NATO Zirvesi’nin Bosna Hersek’in NATO’ya üyelik sürecine dinamizm getirecek adımların atılması için bir fırsat oluşturacağı ifade edildi.

Açıklamada, Becirovic’in görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını kınadığı ve bağımsızlık mücadelesinde Ukrayna halkıyla dayanışmanın önemine dikkat çektiği ifade edildi.

Becirovic’in Bosna Hersek’in NATO ile iş birliğini aktif bir şekilde sürdüreceğine inandığını ifade ettiği aktarılan açıklamada, Becirovic’in Bosna Hersek’in NATO operasyonları dahilinde uluslararası güvenliğe katkı sağlama konusunda kararlı olduğunu vurguladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Becirovic, Stoltenberg’e desteklerinden ötürü teşekkür ederek Bosna Hersek’e davet ettiği ifade edildi.

Sırp lider tepki gösterdi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Becirovic’in Brüksel’de NATO Karargahı’na gerçekleştirdiği ziyaretin resmi değil kişisel bir ziyaret olduğunu söyledi. Cvijanovic, “Bu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı adına yapılmış bir ziyaret değil, kişisel bir ziyarettir ve kurumun tamamının pozisyonunu yansıtmamaktadır” dedi.