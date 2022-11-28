Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Rusya, Ukrayna’yı kara deliğe çevirmek istiyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Brüksel’de AB kalkınma bakanları toplantısından önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Borrell, Rusya’yı Ukrayna’nın elektrik şebekesini yok etmeye çalışmakla suçlayarak, "Ukrayna’ya desteğimizi artırmak zorundayız. Putin, Ukrayna’yı bombalamaya devam ediyor. Putin, Ukraynalıları karanlık ve soğukta bırakmak için Ukrayna’yı ışığın, elektriğin, ısınmanın olmadığı bir kara deliğe çevirmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.