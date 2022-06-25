Borrell: "Nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerine önümüzdeki günlerde devam edeceğiz"

Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Tahran ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki günlerde nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerine devam edeceğiz” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran’a geldi. Borrell, başkent Tahran’da

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşme gerçekleştirdi. İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı için kamera karşısına geçti.

"Önümüzdeki günlerde müzakerelere yeniden başlamaya hazırız"

Bakan Abdullahiyan, “Avrupa ülkeleriyle ikili temasların ardından ve Borrell ile yaptığımız görüşme ve anlaşmaların devamında ilişkilerin gelişmesini göreceğimizi umut ediyoruz” dedi. Nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin konuşan Abdullahiyan, “İran ile diğer taraflar arasındaki yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin devamını görüştük ve önümüzdeki günlerde müzakerelere yeniden başlamaya hazırız" dedi. Yeniden başlayacak müzakerelerin üzerindeki sorunları ve anlaşmazlıkları aşmaya çalıştıklarını belirten Abdullahiyan, “İran’ın talepleri konusunda ayrıntılı, derin ve isabetli görüşmeler gerçekleştirdik ve Borrell’e önümüzdeki günlerde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğumuzu vurguladık. İran için önemli olan, 2015’te varılan anlaşma çerçevesinde sunulan tüm ekonomik faydalardan yararlanabilmek. Bizim ekonomik çıkarımızı (olumsuz) etkileyen hiçbir konu, İran hükümeti tarafından kabul edilmeyecektir. Özellikle, ABD tarafının bu sefer gerçekçi ve adil bir şekilde, bir anlaşmanın nihai noktasına ulaşmak için kararlı ve sorumlu adımlar atacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki günlerde nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerine devam edeceğiz"

Borrell de Tahran ziyaretinin amacına değinerek, "Bu ziyaretimin ana amacı nükleer müzakereler üzerindeki gerilimi azaltmak ve müzakereleri tekrar rayına oturtmak için yeni bir teşvik ve fırsat oluşturmak” dedi. Müzakerelere yeniden başlama kararından duyduğu mutluluğu dile getiren Borrell, “Önümüzdeki günlerde nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerine devam edeceğiz. Çıkmazı kırmamız bekleniyor. 3 ay oldu ve çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor. Tahran ve Washington’da alınan karardan dolayı çok mutluyum” dedi.

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı adı verilen" ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilirken, Tahran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine çekmişti. Bunun üzerine ABD yönetimi, İran’ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nisan 2021’de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. Joe Biden’ın Kasım 20221’de başkanlık koltuğuna oturmasıyla ABD’nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu. Ancak müzakereler, geçtiğimiz Mart ayında farklı nedenlerle durdurulmuştu.