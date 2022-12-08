Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Kritik savunma yeteneklerine sahip değiliz" dedi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Savunma Ajansı’nın (EDA) yıllık konferansında yeni açıklamalarda bulundu. Borrell, Ukrayna’daki savaşın AB için "acımasız bir uyanma alarmı" olduğunu söyleyerek, "Yıllarca savunmaya yetersiz düzeyde yatırım yaptığımız için askeri stoklarımızın hızla tükendiğini fark ettik. Ukrayna’ya sağladığımız yardımlar, stoklarımızın hızla tükenmesine neden oldu. Savunmak için kritik yeteneklere sahip olmadığımızı fark ettik. Kendimizi savunmak için ihtiyaç duyduğumuz yeteneklere sahip değiliz. Finansal destek ve askeri yetenekler arasında sanayi ve askeri personelimizin neye ihtiyacı olduğunu görmek, onu üretmek ve faaliyete geçirmek için yapılması gereken çok iş var" dedi.