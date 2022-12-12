Borrell: “EULEX’a destek gönderilmesini önerdim”

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Kosova-Sırbistan arasındaki gerilime değinerek, AB’nin Kosova’daki AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu’na (EULEX) takviye kuvvet gönderilmesini önerdiğini açıkladı.

AB Dışişleri Bakanları Konseyi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplandı. Toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, toplantıda Rusya ve İran’a karşı yaptırımlar, Kosova-Sırbistan gerilimi ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin ele alındığını bildirdi. Borrell, “Bugün AB Barışı Kolaylaştırma Fonu kapsamında 2023 yılı için 2 milyar euro ek destek sağlama kararı aldık. Bu elbette Ukrayna’ya desteğin devam etmesi ve savunma politikamızı sürdürmemizi kolaylaştıracak. Ayrıca insan haklarını ihlal eden İran’a karşı yaptırım kararı aldık. Rusya’ya karşı da 9. yaptırım paketi hazırlamıştık, bunu ele almaya devam edeceğiz. Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna’da halk su, elektrik ve ısıtmadan mahrum. Rusya insanlığa karşı suç işliyor. Savaş suçu işliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba bize son durumu aktardı ve mali, askeri, insani ihtiyaçlarını iletti” dedi.

Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinde 200 yeni kişi ve kurumun yer alacağını ifade eden Borrell, “Yeni yaptırımlar savunma sektörü ve orduyu kapsayacak. Yargı üyeleri ve meclis üyeleri, medya organları ve dezenformasyon yapanlar hedef alınacak. Yaptırımlar işe yarıyor. Putin bu savaşı kazanamayacak. Rusya bu savaşı moral olarak kaybetti. Bakanların dediğine göre Ukrayna bu savaşı kazanacak’’ ifadelerini kullandı.

İran’a yaptırım kararı alındı

AB Dışişleri bakanlarının ele aldığı diğer bir önemli konunun İran’a karşı yaptırımlar olduğunu belirten Borrell, “İran’da idam cezası göstericileri hedef almaya devam ediyor. İran’da bir ay önce yakalanan bir gösterici daha idam edildi. Bu idam edilen ikinci gösterici oldu. Göstericilere karşı ölüm cezası kabul edilemez. İran halkını desteklemeye devam edeceğiz. Tahran’ın Rusya’ya desteği nedeniyle İHA tahsis ettiği için 2019’dan bu yana en sert ve güçlü yaptırım kararını almış olduk. İran’ın nükleer silah sahibi de olmaması gerekiyor. Ancak silah konusunu yaptırımlarla ayrı tutmalıyız. İran programını devam ettiriyor. (Nükleer) Anlaşmayı canlandırmak için desteğimizi sürdürüyoruz. Benim rolüm BM ile bu konuyu koordine etmek’’ dedi.

“EULEX ve Kosova polisine karşı yapılan saldırılar kabul edilemez”

Kosova ve Sırbistan arasında gerginliğin devam ettiğini aktaran Borrell, “Önemli güvenlik sorunları yaşanıyor. AB kuvvetleri EULEX ve Kosova polisine karşı yapılan saldırılar kabul edilemez. AB’ye katılmak isteyenlere yakışacak şekilde bariyerler kaldırılmalı ve diyaloğa dönülmelidir. Bu kapsamda EULEX’a destek gönderilmesini önerdim ve AB üye ülkelerimiz bunu destekliyor. BM destekli olarak Sırp ve Kosovalı temsilcileri ağırladık ve önerilerimizi sunduk. Plakalar ve diğer sorunlar hakkında yaptığımız öneriler acilen dikkate alınmalıdır. Bakanların desteğini almış olmaktan çok memnunum. Bu öneriler sadece benim değil 27 AB üyesinin önerileri olmuş oldu. Son gelişmeler hakkında liderleri de bilgilendireceğim’’ dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan da konuşuldu

Azerbaycan ve Ermenistan konusunun da toplantıda ele alındığını belirten Borrell, “Ermenistan ile izleme sürecimiz de devam ediyor. Azerbaycan ve Ermenistan’la diyaloğu sürdürmek için 19 Aralık’ta bir AB heyeti sivil görev kapsamında için Ermenistan’a gidecek’’ dedi.

Nijer için askeri bir destek kararı alındığını da ekleyen Borrell, “Bununla bölgesel barışa destek olmak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.