Borrell: “Düşüncelerimiz Türkiye halkı ve saldırının kurbanlarının aileleriyle birlikte”

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İstanbul’daki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Düşüncelerimiz Türkiye halkı ve saldırının kurbanlarının aileleriyle birlikte” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul’daki patlamayla ilgili taziyelerini sundu. Borrell, "İstanbul’dan korkunç haber. Düşüncelerimiz Türkiye halkı ve bu öğleden sonraki saldırının kurbanlarının aileleriyle birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.