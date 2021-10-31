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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
Boris Johnson “Glasgow başarısız olursa, her şey başarısız olur” dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson G20 Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) konusunda uyarıda bulunarak, “Glasgow başarısız olursa, her şey başarısız olur” dedi.
Politika 31.10.2021, 19:47 31.10.2021, 20:18
İngiltere Başbakanı Boris Johnson G20 Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) konusunda uyarıda bulunarak, “Glasgow başarısız olursa, her şey başarısız olur” dedi.