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Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Özcan'dan Gökçek'e sert tepki
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Bolu Belediyesi'ni hedef alan paylaşımına sert tepki gösterdi.
Politika 09.08.2021, 08:56
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Bolu Belediyesi'ni hedef alan bir paylaşım yaptı.
Gölcük Parkı'na giriş tabelasının fotoğrafını paylaşan Gökçek, fotoğrafa ''Avrasya Tüneli maliyeti 4 milyar, minibüs geçiş ücreti 54 TL. CHP'li Bolu Belediyesinin işlettiği Gölcük Tabiat Parkının maliyeti 0 TL, minibüs giriş ücreti 63 TL. Tanju halkı böyle soyar. Suriyelilere girişi 630 TL yapacan mı?'' notunu düştü.
TANJU ÖZCAN'DAN SERT YANIT
Gökçek'e yanıt ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.
Özcan, Gökçek'in paylaşımını alıntılayarak ''Senin FETÖ'cülere yaptığın gibi ben ülkemi sığınmacılar için parsel parsel peşkeş çektirmeyeceğim'' ifadelerini kullandı.
Özcan'ın paylaşımı şöyle: