banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
En çok eleman arayan sektörler hangileri?
En çok eleman arayan sektörler hangileri?
Afgan gazeteci Türk kadınlarından özür diledi
Afgan gazeteci Türk kadınlarından özür diledi
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Özcan'dan Gökçek'e sert tepki

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Bolu Belediyesi'ni hedef alan paylaşımına sert tepki gösterdi.

Politika 09.08.2021, 08:56
Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Özcan'dan Gökçek'e sert tepki

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Bolu Belediyesi'ni hedef alan bir paylaşım yaptı. 

Gölcük Parkı'na giriş tabelasının fotoğrafını paylaşan Gökçek, fotoğrafa ''Avrasya Tüneli maliyeti 4 milyar, minibüs geçiş ücreti 54 TL. CHP'li Bolu Belediyesinin işlettiği Gölcük Tabiat Parkının maliyeti 0 TL, minibüs giriş ücreti 63 TL. Tanju halkı böyle soyar. Suriyelilere girişi 630 TL yapacan mı?'' notunu düştü.

TANJU ÖZCAN'DAN SERT YANIT

Gökçek'e yanıt ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. 

Özcan, Gökçek'in paylaşımını alıntılayarak ''Senin FETÖ'cülere yaptığın gibi ben ülkemi sığınmacılar için parsel parsel peşkeş çektirmeyeceğim'' ifadelerini kullandı. 

 Özcan'ın paylaşımı şöyle:

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu