Bolu Belediye Başkanı’ndan Azerbaycan’a manevi destek
BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN, MAKAM ODASINDAKİ MASASINDA BULUNAN AB BAYRAĞININ YERİNE AZERBAYCAN BAYRAĞI KOYARAK MANEVİ DESTEKTE BULUNDU.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, makam odasındaki masasında bulunan AB bayrağının yerine Azerbaycan bayrağı koyarak manevi destekte bulundu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ermenistan’ın saldırısına uğrayan Azerbaycan’a manevi destekte bulunmak ve Avrupa Birliği’ni protesto etmek için için masasındaki AB bayrağını kaldırdı. Özcan, kaldırdığı AB bayrağının yerine kardeş Azerbaycan bayrağını takarak destek verdi.
Artık masasının üzerindeki bayraklıkta iki kardeş ülkenin bayrakları bulunduğunu aktaran Özcan, Azerbaycan’ın yanında olduğunu belirterek, "Bugün itibarıyla Türkiye’nin dostu mu düşmanı mı belli olmayan Avrupa Birliği’nin bayrağını kaldırıyorum. Yerine tarih boyunca kardeşimiz olan Azeri bayrağını masama yerleştiriyorum. Doğrusu da bu. Desteğimiz Azerbaycan ile" dedi.
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