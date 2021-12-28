Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın genel siyasete ve sığınmacılara yönelik açıklamalarına sosyal medya hesaplarından binlerce tepki geldi.

Gelen tepkilerin bazılarının küfür ve hakaret içermesi üzerine Başkan Özcan avukatından bu şahısların tespit edilmesini istedi.

Yapılan incelemelerde 2 bin kişinin yaptığı eleştirilerin küfür ve hakaret içerdiği tespit edildi. Özcan, 2 bin kişi hakkında avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"DAVANIZDAN VAZGEÇER MİSİNİZ?' DİYE ARAYANLAR OLUYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Özcan, "Küfre varan, şerefe, namusa dokunan hakaretlerle ilgili dava açmasını istedim. Eleştirilere falan değil. O kadar çok eleştiri alıyoruz ki, onlara dava açmadım. Üstelik bunlar troller. Rize'den çıkıyor, Balıkesir'den çıkıyor. Bolu'da yaşayanlar da değil. Binde biri Bolu'dan çıkıyor. Avukatın verdiği bilgiye göre yaklaşık 2 bin kadar kişi tespit edilmiş. Tam sayısını bilmiyorum. Beni 'Davanızdan vazgeçer misiniz?' diye arayanlar oluyor" şeklinde konuştu.