Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım

Ağustos ayı 1. meclis toplantısında yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik su ve katı atık vergilerinin 10 kata kadar artırılması yönünde meclise önerge veren Tanju Özcan, toplantı sonunda AKP’li üyelere çay fırlatmıştı. Bu olayın ardından AKP’li meclis üyeleri belediye binası önünde toplanarak Tanju Özcan’ı eleştirirken, açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Uğur Akbay, “Birileri Tanju Özcan'a dur desin” ifadelerini kullanmıştı. Özcan, Akbay’ın sözlerine Belediye Meclisi Ağustos ayı 2. toplantısında cevap verdi.

“BİRİLERİ DERKEN KİME SESLENİYORSUN? “

AKP Grup Başkanvekili Akbay'ın sözlerini hatırlatan Özcan, şu ifadeleri kullandı;

*Birileri derken kime sesleniyorsun sen? Benim Genel Başkanıma mı sesleniyorsun ? Yoksa İçişleri Bakanına, Cumhurbaşkanına mı sesleniyorsun? Şu arada FETÖ'cüler bana saldırırken, bu hain şerefsizler inlerinden havlarken bir kez bile, ‘Siz bizim Belediye Başkanımıza nasıl saldırıyorsunuz?' diyemediniz.

*Şimdi diyorsunuz ki, ‘Birileri Tanju Özcan'ı durdursun.’ Ne yapsın, Tanju Özcan'a kayyum atasın değil mi? Derdiniz bu. Seçimle yenemediniz, kayyum atasın. Peki, kardeşim kayyum atadıklarınıza bir bakın. Tanju Özcan kim, onlar kim? Terörle bağlantısı var dediniz, HDP'lilere atadınız? Yargı kararını verecek.

*Peki, kardeşim bana nasıl kayyum atayacaksın sen? Vatansever olduğum için mi kayyum atayacaksın? Darbeci Amerika dediğim için mi kayyum atayacaksın? Beni kim durduracak, kim? FETÖ'cüler bana hakaret ettiği için mi kayyum atayacaksın? PKK'nın ölüm listesine beni aldıkları için mi kayyum atayacaksın? Benim hangi terör örgütüyle ne bugün ne de geçmişte kol kola yürümüşlüğüm var kardeşim.

“FISILTILAR GELİYOR KAYYUM ATANACAKMIŞ”

Seçimle geldiğini ve sadece seçimle gideceğini belirten Özcan, “Fısıltılar geliyor arkadan, kayyum atanacakmış. Hadi oradan! Milli iradenin tecellisiyim ben. Bana bu yola çık diyen halk, dur diyecek olan da halktır. Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım” şeklinde konuştu. Özcan, sosyal medya hesabından da tepkisini gösterdi.

ZAM GELECEK AYKİ TOPLANTIDA KARARA BAĞLANACAK

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun da zam için toplanmamasını eleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Komisyon toplanabilirdi, birbirimizi kandırmayalım. Ben bu konuyu niye gündeme getirdim? Türkiye tartışsın diye. Bana batan bir şey mi vardı? Sorumlu bir vatandaş olarak söyledim. Halkın tercümanlığını yaptım. Bu sığınmacılar kalacak mı, gidecek mi? Halka soralım dedim. Halk, kalsın derse kalsın. Milli iradeye saygı. O zaman nasıl entegre edeceğiz, ekonomik olarak, sosyal olarak. Bu kadar milyon göçmene nasıl iş bulacağız, eğitim vereceğiz. Halk gitsin diyorsa da nasıl göndereceğini devlet politikası haline getir” ifadelerini kullanarak sığınmacıların Türk vatandaşı olmasına karşı olduğunu dile getirdi.

Yabancı uyruklulara 10 kat zam önerisinin Eylül ayı toplantısında meclise getirileceği belirtildi.

Kaynak: Sözcü/ İSMAIL AKDUMAN