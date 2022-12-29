Bolivya’da muhalif lider Camacho’ya 6 aylık hapis istemi

Bolivya’da Savcı Omar Mejillones, gözaltına alınan ana muhalefet lideri ve Santa Cruz Valisi Luis Fernando Camacho için mahkemeden 6 aylık hapis cezası talep ettiğini açıkladı.

Bolivya’da ana muhalefet lideri ve Santa Cruz Valisi Luis Fernando Camacho, 2019’da gerçekleştirilen darbeyle ilgili davada hakkındaki suçlamalar nedeniyle dün gözaltına alındı. Savcı Omar Mejillones ana muhalefet lideri ve Santa Cruz Valisi Luis Fernando Camacho’nın "terörizm" suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Camacho için mahkemeden 6 aylık hapis cezası talep ettiğini belirten Savcı Mejillones, "Talep edilen ihtiyati tedbir, 6 aylık bir zaman aralığı için önleyici bir gözaltıdır" dedi. Savcı Mejillones ayrıca, Camacho’nun başkent La Paz’daki yüksek güvenlikli Chonchocoro hapishanesinde tutulmasını da istedi.

Destekçileri sokağa dökülmüştü

Camacho’nun gözaltına alınmasının ardından destekçileri sokaklara dökülmüştü. Santa Cruz’da barikat kurarak yolları kapatan göstericiler, Camacho’nun serbest bırakılmasını istemişti. Kurdukları barikatları ve çevredeki araçları ateşe veren göstericilere polis müdahale etmişti. Gösterilerin başlamasının ardından panikleyen halk benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Muhalefet liderleri Camacho’nun gözaltına alınmasının yasa dışı olduğunu ifade etmiş, başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ise kararın 2020’de başlayan dava süreciyle bağlantılı olduğu belirtilmişti.

Santa Cruz’dan La Paz’daki polis karakoluna sevk edilen Camacho, siyasi baskının kurbanı olduğunu söyleyerek kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti. Camacho, adil yargılanma güvencesi olmadığını belirterek savcılara ifade vermeyi reddedip sessiz kalma hakkını kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Bolivya’da 20 Ekim 2019’da dönemin Devlet Başkanı Evo Morales’in kazandığı genel seçimlerin ardından muhalefet yanlıları, hile yapıldığı iddiasıyla sokaklara dökülmüştü. Protestolar her geçen gün şiddetini arttırırken, Bolivya ordusu Morales’e darbe tehdidinde bulunmuştu. Baskılara dayanamayarak 10 Kasım’da istifasını sunan Morales, siyasi sığınmacı olarak önce Meksika’ya sonra Arjantin’e gitmişti.