Bolivya’da darbeyle görevden alınan Morales, sürgünün ardından yeniden Başkanlık Sarayı’nda

Bolivya’da darbeyle görevden alınan eski Devlet Başkanı Evo Morales, sürgündeki 1 yılın ardından başkent La Paz’a dönerek, Bolivya Devlet Başkan Luis Arce ile görüştü.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan darbe ile istifa etmeye zorlanmış, daha sonra da sürgüne gönderilmişti. Morales geçtiğimiz günlerde, 1 yıllık sürgünün ardından ülkeye dönmüştü. Eski Devlet Başkanı Morales, dün başkent La Paz’daki Başkanlık Sarayı Casa Grande del Pueblo’ya ziyarette bulunarak, kısa süre önce göreve gelen Devlet Başkan Luis Arce ile görüştü. Sosyalizme Doğru Hareket Partisi’nin (MAS) Başkanı sıfatıyla Başkanlık Sarayı’na giden Morales, Arce’nin yanı sıra Başkan Yardımcısı David Choquehuanca ile de bir araya geldi.

“Bolivya tarihinin en büyüğü olan siyasi hareketimizin güçlendirilmesi için bir aradayız”

Morales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerde yerel seçimin ele alındığını aktararak, “Bolivya tarihinin en büyüğü olan siyasi hareketimizin güçlendirilmesi için bir aradayız” dedi. Devlet Başkanı Arce de görüşmeyi kendi sosyal medya hesabından, “Kardeşimiz Evo Morales’i, Casa Grande del Pueblo’da ağırladık. Kardeşliğimizi öğle yemeğinde paylaştık. Her bir Bolivyalı’ya evinize hoş geldiniz demek istiyorum” mesajıyla duyurdu.