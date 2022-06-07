Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Moros, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nicols Maduro Moros, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.