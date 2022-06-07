banner528

banner586

Son Dakika
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Kuru kayısı yüz güldürdü!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Maça saatler kala hastanelik oldular!
Usta kalem öğrencilerle buluştu
Usta kalem öğrencilerle buluştu
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi
İki dev yolcu gemisi Bodrum’a geldi

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Moros, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nicols Maduro Moros, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Politika 07.06.2022, 17:11
Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Moros, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nicols Maduro Moros, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu