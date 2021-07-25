BMGK’nin kınama kararına MHP’den sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Erzurum Milletvekili TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kamil Aydın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Kıbrıs’ta Maraş’ın açılması kararına yönelik kınamasına tepki gösterdi.

Bayram tatilini geçirmek üzere memleketi Erzurum’a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile gündeme ilişkin bir süre görüşen Prof. Dr. Aydın, Kıbrıs’ta Maraş’ın açılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

“Uluslar arası ilişkileri yakından takip eden birisi olarak bu konuda maalesef bugüne kadar lehimize hayrımıza alınan bir karar söz konusu” diyen Prof. Dr. Aydın, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 20 Temmuz kutlamaları çok anlamlı oldu. Genel başkanımızın da eşlik ettiği büyük katılımlı coşkulu bir kutlama oldu. Kıbrıs’taki son cumhurbaşkanlığı seçimi ile Kıbrıs Türk’ü gerçekten iradesini ortaya koymuştur. Hiçbir çekincesi olmadan iradesini ortaya koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız sayın genel başkanımız bayram namazını birlikte kıldılar. Açılışta bulundular. Bir takım mesajlar verildi. İlk defa Azerbaycan heyeti de vardı. İnşallah bunun devam gelecek. Gına geldi bize. 1974’ten bu yana BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs’taki iki toplumlu yapının çözümü için bugüne kadar ne yaptı? Türkiye hep uzlaşmacı bir tavır ortaya koydu. Maalesef Rum mevkidaşlarımızdan bunun karşılığını görmedik. Dolayısıyla göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Çözümsüzlük kangrene dönüştü. Bunun çözülmesi lazım. Yegane çözümü iki devletli bir yapıya gidilmesi. Barış içerisinde yaşanması. Bunun da dünya kamuoyunun tanımasıdır. Maraş yıllardır kapalı. Buranın da insanlığa hizmete kazandırılması lazım. Sonuçta vatan toprağı. Dolayısıyla bir kararı niye kınıyorlar anlamakta zorlanıyoruz. Keşke Kıbrıs’ın çözümsüzlük tavrını kınasalar daha doğru olurdu. Artık biz Dünya 5’ten büyüktür diyoruz. Güvenlik konseyi malum 5 kalıcı üyeden müteşekkil. Onları dinleyerek kaybedecek vaktimiz yok. Dağlık Karabağ’ın işgali konusunda da aynı durumu yaşadık. Yıllarca bekledik. Minsk grubu kuruldu. Maalesef Karabağ yıllarca işgal altındaydı. Güvenlik konseyi ağzını açıp bir şey söylemedi. Kararlılığımızı ortaya koyduk. 44 günde Azerbaycanlı soydaşlarımız işgal edilen topraklarını azat ettiler. 1.5 milyon insan topraklarına geri dönüyor. Kıbrıs’ta da aynı şekilde. Kıbrıs Türk’ünün varlığını inkar mı edelim. Yok mu sayalım. Bunu yok sayamayız. 20 Temmuz anlamlı bir kutlamaydı. Alışılmışın dışındaydı. AB üyesi ülkeleri BM Güvenlik konseyini rahatsız etti. Varsın olsunlar. Biz hak bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.