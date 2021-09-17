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BMGK’dan Afganistan kararı: Afganistan’daki BM misyonunun görev süresi 6 ay uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan’daki BM misyonu UNAMA’nın görev süresinin 6 ay uzatılması kararını aldı.

Politika 17.09.2021, 18:43
BMGK’dan Afganistan kararı: Afganistan’daki BM misyonunun görev süresi 6 ay uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan’daki BM misyonu UNAMA’nın görev süresinin 6 ay uzatılması kararını aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan’daki BM misyonunun geleceğiyle ilgili karar vermek üzere toplandı. BM Güvenlik Konseyi’nde Afganistan’daki BM misyonu UNAMA’nın görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağını belirlemek üzere oy kullanıldı. Oylama sonucu 2002 yılından bu yana ülkede görev yapan UNAMA’nın görev süresinin 6 ay uzatılması kararı alındı. Kararda, ülkeye yönelik yardımların güvenli ve engelsiz şekilde ihtiyacı olanlara ulaştırılması çağrısının yapıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten ise 31 Ocak 2022 tarihine kadar siyasi, güvenlik ve sosyal konulardaki son gelişmeler ışığında, BM misyonu UNAMA için stratejik ve operasyonel tavsiyeler barındıran bir rapor sunması istendi.

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