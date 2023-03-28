BMGK, Rusya’nın Kuzey Akım patlamalarıyla ilgili soruşturma kararını reddetti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya’nın Kuzey Akım patlamalarıyla ilgili bağımsız soruşturma talebini reddetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), geçtiğimiz eylül ayında meydana gelen Kuzey Akım doğalgaz boru hattına yönelik yapılan sabotajın araştırılması için Rusya’nın talep ettiği bağımsız soruşturma tasarısını oyladı. Oylamaya sunulan ve kabul edilmesi için BMGK’deki 15 üyenin 9 ’evet’ oyunu alması gereken tasarı, Rusya, Çin ve Brezilya tarafından desteklendi. Oylamada, ABD, Japonya, Fransa, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Malta, İsviçre, Gabon, Ekvador, Arnavutluk, Gana ve Mozambik ise çekimser kalırken, bağımsız soruşturma tasarısı gerekli 9 oyun toplanamaması nedeniyle reddedildi.

Karar, BMGK üyesi olmadıkları için oylamaya katılmayan Belarus, Suriye, Kuzey Kore, Venezuela, Nikaragua ve Eritre tarafından ortaklaşa hazırlandı.