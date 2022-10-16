BM’den Türkiye’ye taziye mesajı

Birleşmiş Milletler (BM), Bartın’daki maden kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye’ye taziye mesajı gönderdi.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin Türkiye’ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres adına sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, Guterres’in Amasra’da yaşanan kazadan duyduğu derin üzüntü ifade edilerek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına taziyelerini iletiyor. Yaralılara şifa diliyor" denildi.