BM’den Türkiye’ye tahıl anlaşması teşekkürü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın tahıl anlaşmasına geri dönmesinin ardından diplomatik girişimleri için Türkiye’ye teşekkür etti.

Rusya’nın Türkiye ve BM’nin girişimleri ile tahıl anlaşmasına geri dönmesinin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Guterres’in, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi’nin uygulanmasına devam ettiğine ilişkin duyurusunu memnuniyetle karşıladığı, Türkiye’nin diplomatik çabaları için minnettar olduğu aktarıldı.

Guterres’in anlaşmanın yenilenmesi ve tam olarak uygulanmasına yönelik tüm taraflarla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilerek, Rus gıda ve gübre ihracatının önündeki engelleri kaldırma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.