BM’den Rusya’ya esirlere erişim izni verilmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’ya, Ukrayna’da ele geçirdiği esirlere tam erişim hakkı sağlanması çağrısında bulundu.

BM, Rusya- Ukrayna savaşında esir düşen Ukraynalı askerlere ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. BM’nin resmi internet sitesi ve BM Genel Sekreter Sözcülüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, savaş esirlerine tam erişim hakkı sağlanması çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı yazılı açıklamada, "Guterres, Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC), 3. Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk uyarınca tüm savaş esirlerine tam erişim hakkı verilmesi yönünde Rusya’ya yaptığı çağrıyı yineler" ifadesini kullandı.

Söz konusu çağrıya ilişkin olarak Rusya tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, savaş esirlerine erişim hakkına dair BM tarafından bir girişim yapılıp yapılmayacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.