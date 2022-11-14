BM’den Rusya’nın Ukrayna’ya tazminat ödemesi kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Rusya’yı tazminat ödemek de dahil olmak üzere Ukrayna’yı işgal ederek uluslararası hukuku ihlal etmekten sorumlu tutmaya çağıran karar, 73’e karşı 94 “lehte” oy ile kabul edildi.

BM Genel Kurulu’nda Rusya aleyhine bir karar daha oy çokluğuyla alındı. Genel Kurul’da yapılan oylamada, Rusya’yı tazminat ödemek de dahil olmak üzere Ukrayna’yı işgal ederek uluslararası hukuku ihlal etmekten sorumlu tutmaya çağıran karar, 73’e karşı 94 “lehte” oy ile kabul edildi. Oylamada 14 ülke çekimser kaldı.

Kararda, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı “yanlış eylemlerinden” kaynaklanan “zarar, kayıp veya yaralanma için uluslararası bir tazminat mekanizması” kurulması ihtiyacı kabul edilerek, BM üyesi ülkelerin Ukrayna ile işbirliği içinde Rusya’nın Ukraynalılar ve hükümete verdiği hasar, kayıp veya yaralanmalara ilişkin iddiaları ve bilgileri belgelemek için “uluslararası bir kayıt” oluşturması tavsiye edildi.

BM Genel Kurul’unda alınan kararların bağlayıcılığı bulunmazken, siyasi baskı özelliği taşıyor. Genel Kurul tarafından kabul edilen son kararda lehte verilen oy sayısı, Ukrayna ile ilgili alınan 5 karara kıyasla şu ana kadarki en düşük desteği gördü.