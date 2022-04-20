BM: "Ukrayna’yı terk edenlerin sayısı 5 milyonu geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHCR), Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana 5 milyon insanın Ukrayna’dan ayrıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHCR), 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, savaşın başından bu yana 5 milyon Ukraynalı sivilin ülkeden ayrıldığı bildirilirken, 7,1 milyon Ukrayna vatandaşının ise hala ülkede olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna’dan ayrılan 5 milyon sivilin, 2,8 milyondan fazlasının Polonya’ya, 757 binden fazla kişinin Romanya’ya, 549 binden fazlasının Rusya’ya, 471 binden fazla vatandaşın Macaristan’a, 426 binden fazlasının Moldova’ya, 342 binden fazlasının Slovakya’ya, 23 binden fazla Ukraynalının Belarus’a gittiği belirtildi.