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BM Temsilcisi Lyons, Afganistan’ın yeni İçişleri Bakanı Hakkani ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, Afganistan’daki geçici hükümetin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ile bir araya geldi.

Politika 16.09.2021, 15:42
BM Temsilcisi Lyons, Afganistan’ın yeni İçişleri Bakanı Hakkani ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, Afganistan’daki geçici hükümetin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ile bir araya geldi.

BM Afganistan Özel Temsilcisi ve Afganistan BM Yardım Misyonu Başkanı Deborah Lyons, Taliban’ın kurduğu geçici yeni hükümetin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ile görüştü. Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen görüşmede Afganistan’daki durumun ve insani yardım konularının ele alındığını ifade etti. Şahin açıklamasında, “Hakkani, BM personelinin herhangi bir engel olmadan çalışmalarını yürütebileceğini ve Afgan halkına yardım sağlayabileceğini belirtti. Hakkani, Taliban’ın uluslararası toplumla irtibatta kalmaya devam edeceğini vurguladı” dedi. Şahin’inin açıklamasına göre, Lyons ise yeni Taliban yönetiminin son 20 yılda Taliban’a karşı söylenilenleri boşa çıkarttığını ve olumlu mesajlar gönderdiğini ifade etti.

Afganistan’daki BM misyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Lyons da görüşmede Afganistan’daki BM ve insani yardım personelinin tehdit ve engel olmadan Afgan halkı için çalışması gerektiğini ifade etti. Toplantıda ayrıca, kamu personeli, sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenmesi, ilaç ve gıda yardımlarının gerekli yerlere ulaştırılması gibi konulardaki ortak çabalarda karşılıklı güvenin gerekliliğine vurgu yapıldı.

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