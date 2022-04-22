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BM: "Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri savaş suçu teşkil edebilir"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya’nın Ukrayna’da ayrım gözetmeksizin yoğun nüfuslu bölgeleri bombaladığını, sivilleri öldürdüğünü, hastaneleri, okulları ve sivil altyapıyı kullanılamaz hale getirdiğini belirterek, bu tür eylemlerinin "savaş suçu" teşkil edebileceğini vurguladı.

Politika 22.04.2022, 15:53
BM: "Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri savaş suçu teşkil edebilir"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya’nın Ukrayna’da ayrım gözetmeksizin yoğun nüfuslu bölgeleri bombaladığını, sivilleri öldürdüğünü, hastaneleri, okulları ve sivil altyapıyı kullanılamaz hale getirdiğini belirterek, bu tür eylemlerinin "savaş suçu" teşkil edebileceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna’daki savaşa yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bachelet, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, sivillere karşı işlenen ihlallerin korkunç hikayesini detaylandırdı" ifadelerini kullandı. Ukrayna’da savaşın 24 Şubat’ta başlamasından bu yana 2 bin 345 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 919 sivilin yaralandığını aktaran Bachelet, sivil kayıpların yüzde 92.3’ünün Ukrayna hükümetinin kontrolündeki bölgede kaydedildiğini aktardı. Bachelet, sivil ölü ve yaralı sayısının gerçek sayının çok altında olduğunu vurgulayarak, "Mariupol gibi yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerden daha fazla detay ortaya çıktıkça gerçek sayılar çok daha yüksek olacak" dedi.

"Rusya’nın eylemleri savaş suçu teşkil edebilir" mesajı

Bachelet, "Bu 8 hafta boyunca uluslararası insancıl hukuk sadece göz ardı edilmedi, görünüşe göre bir kenara atıldı. Rus Silahlı Kuvvetleri, ayrım gözetmeksizin yoğun nüfuslu bölgeleri bombaladı ve sivilleri öldürdü, hastaneleri, okulları ve diğer sivil altyapıyı kullanılamaz hale getirdi. Bunlar savaş suçları teşkil edebilecek eylemler" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu da suçlandı

Bachelet ayrıca, Ukrayna’daki BM İnsan Hakları İzleme Misyonu’nun, ülkenin doğusundaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından "sivil kayıplara yol açan ve sivil yerleşim yerlerine zarar veren silahların kullanıldığını" belgelediğini kaydetti.

"Rus ordusu Bucha’da yargısız infaz da dahil olmak üzere 50 sivili öldürdü"

Ukrayna’daki misyonun çalışmalarının, daha önce Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen bölgelerde sivillerin yargısız infazlarının boyutunu da ortaya çıkardığını söyleyen Bachelet, 9 Nisan’da Bucha’yı ziyaret eden BM insan hakları görevlilerinin yargısız infaz da dahil olmak üzere yaklaşık 50 sivilin öldürülmesini belgelediklerini ifade etti. Bachelet, BM görevlilerine Kiev, Çernihiv, Harkov ve Sumi bölgelerinde Rus ordusunun girdiği kasabalarda sivillerin öldürüldüğüne dair 300’den fazla iddia ulaştığını da aktardı.

"Tıbbi bakım alamayan 3 bin sivilin öldüğünü tahmin ediyoruz"

Ukrayna’daki BM görevlilerin tıbbi tesislere yönelik 114 saldırıyı belgelediğini aktaran Bachelet, gerçek sayının önemli ölçüde daha yüksek olmasını muhtemel olduğunu ifade etti. Bachelet, "En az 3 bin sivilin tıbbi bakım hizmeti alamadığını ve çatışmalar sırasında sağlıkları üzerindeki baskı nedeniyle öldüğünü tahmin ediyoruz. Buna Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından bodrumlarda kalmaya zorlanma veya günlerce, haftalarca evlerinden çıkmalarına izin verilmeme durumları da dahil" dedi.

BM’ye 75 cinsel şiddet iddiası geldi

Ukrayna’daki BM misyonu, şimdiye kadar çoğu Kiev bölgesinde olmak üzere Rus askerleri tarafından kadınlara, erkeklere, kız ve erkek çocuklarına yönelik 75 cinsel şiddet iddiası aldı. BM’ye göre Rus kuvvetleri ve bağlantılı gruplar tarafından kontrol edilen bölgelerde sivillerin tutuklanması "yaygın bir uygulama" haline geldi ve şimdiye kadar 155 vaka rapor edildi.

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