BM, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes için Türkiye’den umutlu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yakın gelecekte Rusya ve Ukrayna arasında bir ateşkes görünmediğini, muhtemel bir ateşkes umudu için gelecek hafta Türkiye’ye gideceğini açıkladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, ABD’nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çaresiz sivillerin güç durumdaki bölgelerden tahliye edilebilmesi ve çok ihtiyaç duyulan yardımı sağlayabilmesi için Ukrayna’da yerel ateşkes düzenleme girişimleri gerektiğinin altını çizen Griffiths, "Açıkçası, Rusya tarafında henüz insani bir ateşkese sahip değiliz. Bununla ilgili birçok ayrıntıya girdim ve bu tekliflerin ayrıntıları hakkında bana geri döneceklerine söz vermeye devam ettiler" dedi.

“Türkiye değerli ve faydalı bir ev sahibi”

Ukrayna’daki Ukrayna ve Rus güçleri arasında insani ateşkesin şu anda ufukta olmadığını, ancak birkaç hafta içinde mümkün olabileceğini söyleyen Griffiths, barış sağlanması konusunda Türkiye’den umutlu olduğunu ifade etti. Griffiths, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerle Ukrayna ve Rusya arasında insani müzakerelere ev sahipliği yapma umutlarını görüşmek üzere bu hafta Türkiye’ye gideceğim’’ dedi.

Griffiths, Türkiye’nin barışa giden yolda başarılı olduğunu belirterek, "Türkiye, her iki tarafa da bu görüşmeler için gerçekten değerli ve faydalı bir ev sahibi olarak kendini sunabildi” dedi.