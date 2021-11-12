BM Konseyi’ndeki Batılı delegelerden Belarus’a karşı harekete geçme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Batılı üyeleri, Belarus’un Polonya sınırında tırmanan göçmen krizindeki eylemlerine karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Polonya üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan ve çoğunluğu Irak, Suriye ve Yemen’den gelen binlerce göçmenin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişiyle başlayan kriz giderek derinleşiyor. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Batılı üyeleri Belarus’u göçmenleri, Avrupa Birliği’nin doğu sınırını istikrarsızlaştırmak için kullanmakla suçladı. Yayımlanan ortak bir bildiride Batılı üyeler Belarus yönetimini göçmenlerin hayatlarını "siyasi amaçlarla" tehlikeye atmakla suçlayarak uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Ayrıca Belarus’un dikkatleri, ülkede artan insan hakları ihlallerinden uzaklaştırmaya çalıştığı vurgulandı. Açıklama, tümü veto hakkına sahip daimi konsey üyeleri Fransa, Birleşik Krallık ve ABD tarafından yapıldı.

Rusya’dan Batılı üyelere tepki

Veto hakkına sahip diğer bir daimi bir konsey üyesi olan Rusya’nın temsilcisi ise Belarus’a yöneltilen suçlamaları reddetti ve Polonya ile komşu Litvanya yönetimini göçmenlere kötü muamele yapmakla suçladı. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Dmitry Polyanskiy, "Polonya ve Litvanya sınır muhafızlarının göçmenleri dövüp Belarus topraklarına geri ittiği birçok vaka var" iddiasında bulundu. Polyanskiy, "Bunun tam bir utanç ve tüm uluslararası sözleşme ve kuralların tamamen ihlali olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Lukaşenko’dan "doğal gaz" tehdidi

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko dün yaptığı açıklamada, Minsk hükümetine karşı AB’nin yeni yaptırımlar getirmesi ve sınırı kapatması ihtimaline doğal gaz boru hattı tehdidi ile karşılık vermişti. Lukaşenko, "Yamal gaz boru hattı ile Belarus üzerinden Avrupa’ya gaz tedarik ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya’dan batıya gaz hacmi oldukça arttı. Avrupa’yı ısıtıyoruz, hala sınırı kapatacakları konusunda bizi tehdit ediyorlar. Peki ya, biz gazı kapatırsak? Bu nedenle Polonya, Litvanya ve diğerlerine konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim. Bu onların bileceği iş ama Avrupalılar uyarılmalı. Eğer bizi sindirmek için kabul edilemez yaptırımlar uygulanırsa onlara cevap vermeliyiz. Nasıl cevap vermemiz gerektiğini 6 ay önce konuşmuştuk" demişti.