BM ile Rusya, Cenevre’de tahıl anlaşmasını görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ile üst düzey Rus heyeti, tahıl koridoru anlaşmasının sona ermesine 8 gün kala Karadeniz’den tahıl ve gübre ihracatına ilişkin konuları görüşmek üzere İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Türkiye’nin arabuluculuğuyla 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan ve 19 Kasım’da süresi sona erecek Karadeniz tahıl koridoru ve gübre anlaşmasının ele alınması için BM ile Rusya arasında görüşmeler başladı. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ve Ukrayna’dan tahıl ihracatına ilişkin görüşmelere başkanlık eden BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Moskova yönetiminin tahıl anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili şikayetlerini ele almak için İsviçre’nin Cenevre kentindeki BM Ofisinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki üst düzey heyet ile görüşme gerçekleştirdi. BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Taraflar (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan anlaşmanın tam olarak uygulanmasına yönelik çabalarını desteklemek için istişarelere devam edecekler. Bu görüşmenin, Rusya’nın tahıl ve gübrelerinin küresel pazara engelsiz bir şekilde ihracatının kolaylaştırılmasını sağlaması bekleniyor" dedi.

Rusya’nın tepkisi

Öte yandan, Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da, Ukrayna’dan tahıl ihracatı ve Rus gıda ve gübrelerinin ihracatına ilişkin 22 Temmuz’da anlaşma imzalanmıştı. Moskova yönetimi, anlaşmanın Rus tahılı ve gübrelerinin ihracatıyla ilgili kısmının uygulanmadığını belirtmiş, endişelerinin giderilmemesi durumunda 19 Kasım’da sona erecek anlaşmadan ayrılmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. BM, anlaşmanın 1 yıllığına yenilenmesi için çabalarını sürdürüyor.