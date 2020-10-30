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BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams'ın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Politika 30.10.2020, 09:09
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BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması: "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams 30 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret sırasında, Sayın Bakanımızın Libya bağlamındaki güncel gelişmeleri ele almak amacıyla Williams'ı kabul etmesi öngörülmektedir."

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