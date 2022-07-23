BM Genel Sekreteri Guterres’ten Rusya’nın Odessa saldırılarına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın Karadeniz’deki Odessa limanına düzenlediği saldırıları kınadı.

Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı’nın Rus ordusunun 4 füzeyle Karadeniz’deki Odessa limanını hedef aldığını bildirmesinin ardından Birleşmiş Milletler’den (BM) açıklama geldi. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan açıklamada, “Genel Sekreter Antonio Guterres, bugün Ukrayna’nın Odessa limanına yapılan saldırıları kesinlikle kınıyor. Tüm taraflar, Ukrayna tahılının ve diğer ilgili tüm ürünlerin küresel pazarlara güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlamak için dün küresel bir sahnede net taahhütlerde bulundu. Küresel gıda krizini ele almak ve dünya çapındaki ihtiyaç sahibi milyonlarca insanın acısını hafifletebilmek için bu ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından tam olarak uygulanması zorunlu haldedir” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna’dan tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya’nın Odessa limanına füze saldırısı, verdiği sözleri tutmaması ve İstanbul anlaşması kapsamında BM ve Türkiye nezdindeki taahhütlerine uymaması 24 saatten az sürdü. Yerine getirmemesi durumunda Rusya, küresel gıda krizinin tüm sorumluluğunu üstlenecektir" ifadelerini kullandı.

Tahıl sevkiyatına yönelik anlaşma imzalanmıştı

Dün Türkiye’nin liderliğinde, Ukrayna ve Rusya tarafından BM nezdinde Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşma imzalanmıştı. Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor. Birkaç hafta içinde tam olarak faaliyete geçmesi beklenen anlaşma çerçevesinde Rusya, sevkiyat sırasında limanları hedef almayacak.