BM Genel Sekreteri Guterres: “Tahıl anlaşmasının uzatılmasını memnuniyetle karşılıyorum”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, tahıl koridoru anlaşmasının 120 gün uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul’da imzalanan ve süresi 19 Kasım’da sona erecek olan tahıl koridoru anlaşmasının 120 gün süreyle uzatılması kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Guterres, “Tüm tarafların Ukrayna’dan tahıl, gıda ve gübre ihracatının güvenli sevkiyatını sağlamak için Karadeniz tahıl girişiminin sürdürülmesi konusunda anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi. Guterres, Rusya tarafının ihracatına ilişkin ise anlaşmanın bir parçası olarak BM’nin Rusya’dan gıda ve gübre ihracatının önündeki engelleri kaldırma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Tahıl koridoru anlaşması 22 Temmuz’da Rusya ve Ukrayna arasında Birleşmiş Milletler ve Türkiye arabuluculuğunda İstanbul’da imzalanmıştı. Moskova yönetimi, anlaşma kapsamında olmasına rağmen kendi gıda ürünlerini ve gübresini ihraç edemediğini belirtmiş, bunun sağlanmaması durumunda 19 Kasım’da anlaşmadan ayrılmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. Anlaşmanın imzalanmasından bu yana 11 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevkiyatı gerçekleştirildi.