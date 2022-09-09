BM Genel Sekreteri Guterres: "Pakistan’daki sel felaketinde kayıp 30 milyar dolar"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, muson yağmurlarının sel felaketine neden olduğu Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyarette, "Uluslararası topluma Pakistan’ın büyük mali desteğe ihtiyacı olduğu çağrısında bulunuyorum, çünkü ilk tahminlere göre kayıp 30 milyar dolar civarında" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haziran ayından bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketiyle mücadele edilen Pakistan’a geldi. Guterres ülkeye vardıktan sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradaki yıkıcı selden sonra Pakistan halkıyla derin dayanışmamı ifade etmek için Pakistan’a geldim. Pakistan bu iklim felaketiyle mücadele ederken uluslararası toplumdan büyük destek talep ediyorum” ifadelerini kullanarak yardım çağrısında bulundu. Can kaybının bin 391’e yükseldiği sel felaketine yönelik BM yetkilileriyle bir araya gelen Guterres, yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Pakistan halkı için ellerinden gelen her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı. Guterres, ziyareti kapsamında Pakistanlı yetkililer de selin yol açtığı zarara yönelik görüşme gerçekleştirdi ve selden etkilenen bölgelere seyahat etmeden önce başkent İslamabad’da bir araya geldiği Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Guterres, Pakistan’ın iklim değişikliğine etkisinin minimum seviyede olduğunu, ancak iklim değişikliğinin sonuçlarından en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

"İlk tahminlere göre kayıp 30 milyar dolar civarında"

Guterres, "İnsanlık doğaya savaş açtı ve doğa karşılık veriyor. Bu tür zorluklarla yüzleşmek zorunda olanlar, iklim değişikliğinden sorumlu olanlar olmalıdır. Uluslararası topluma Pakistan’ın büyük mali desteğe ihtiyacı olduğu çağrısında bulunuyorum, çünkü ilk tahminlere göre kayıp 30 milyar dolar civarında" dedi. Guterres, "Uluslararası desteği harekete geçirme zamanı. Pakistan’da her zaman muazzam bir dayanışma duygusu gördüm. Bu ülkeye ve halkına hayranlığım sonsuz. Uluslararası toplumda farkındalık oluşturmak için elimden geleni yapacağım” dedi ve iklim değişikliğinden kaynaklanan yıkımın uluslararası forumlarda tartışılmadığını da vurguladı.

"Her kuruş sel mağdurları için harcanacak"

Başbakan Şahbaz Şerif ise konuşmasında yapılan yardımların “her kuruşunun” sel mağdurları için şeffaf bir şekilde harcanacağını dile getirdi. Şerif, federal ve eyalet hükümetlerinin ve silahlı kuvvetler de dahil olmak üzere tüm kurumların selden etkilenen 33 milyon kişiye yardım sağlamak için birlikte çalıştığını söyledi. Kurtarma ve yardım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini, insanların güvenli yerlere tahliye edildiğini aktaran Şerif, Pakistan’a destek veren ülke ve kuruluşlara da teşekkür etti. Şahbaz, Pakistan’daki sellerin iklim değişikliğinin bariz bir göstergesi olduğunu ve bu durumu dikkate almanın zamanının geldiğini belirtti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Maryam Aurangzeb ise Guterres’in ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Pakistan’ın üçte birinin sular altında olduğu bir zamanda Pakistan’ı ziyaret ettiği için Guterres’e teşekkür etti. Bakan Aurangzeb, "Bu yıkıcı seller, iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucudur. BM Genel Sekreteri’nin ziyaretinin, küresel emisyonların yüzde 1’inden daha azına katkıda bulunmasına rağmen Pakistan’ın küresel olarak nasıl en savunmasız 10 ülkeden biri olduğunu dünyaya duyurmasına yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.

Pakistan’daki selde son 24 saatte 36 can kaybı

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesine (NDMA) göre sel nedeniyle ülkede son 24 saatte şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle en az 36 kişi hayatını kaybetti. Selin neden olduğu farklı olaylarda hayatını kaybedenler arasında en az 15 çocuk olduğu belirtildi. Can kaybının 35’inin sellerden en çok etkilenen, ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde, birinin ise kuzeybatıda Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde kayda geçtiği aktarıldı. Haziran ortasından bu yana meydana gelen sellerde toplam can kaybı sayısının ise bin 391’e, yaralı sayısının 12 bin 722’ye yükseldiği ifade edildi. Toplam 663 bin 869 kişinin şu anda kamplarda yaşadığı aktarıldı.