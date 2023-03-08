BM Genel Sekreteri Guterres: "Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yenilenmesinin kritik öneme sahip olduğunun altını çiziyorum"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başkent Kiev’de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yenilenmesinin kritik öneme sahip olduğunun altını çiziyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM heyeti, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Guterres, düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına ilişkin 22 Temmuz’da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın sona ermesine az kaldığını belirten Guterres, anlaşmanın uzatılması çağrısında bulundu. Anlaşmanın küresel gıda fiyatları ve güvenliği açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Guterres, "18 Mart’ta süresinin dolacağı Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yenilenmesinin kritik öneme sahip olduğunun altını çiziyorum. Bu girişimin hedefleri doğrultusunda Karadeniz üzerinden mümkün olan en iyi şartlarda ihracat yapmanın kritik olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

"BM ile özellikle Karadeniz Tahıl Girişimi’ni güçlendirebiliriz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, Rusya’nın işgalinin ardından Kiev’e 3’üncü kez gelen Guterres ve BM heyetine teşekkür etti. Guterres ile aynı görüşte olduğunu söyleyerek anlaşmanın uzatılmasının tüm dünya için hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Bugün, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin 18 Mart’tan sonra uzatılmasının tüm dünya için kritik bir gereklilik olduğu konusunda mutabık kaldık. Guterres’e, gıda ihracatındaki çabalarımıza verdiği değişmez destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Eminim ki BM ile özellikle Karadeniz Tahıl Girişimi’ni güçlendirebiliriz. Bu da küresel gıda güvenliğinin garanti altına alınmasını sağlar" açıklamasında bulundu.

Guterres ile görüşmesinde Rusya’nın saldırılarının ardından Ukrayna’nın yeniden inşasının da ele alındığını kaydeden Zelenskiy, "Kiev’de yeniden barış ve uluslararası güvenliğinin nasıl kurulabileceğini konuşuyor olmamız çok önemli" sözlerine yer verdi.