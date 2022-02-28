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BM Genel Sekreteri Guterres: “Hiçbir şey nükleer silah kullanımını haklı çıkaramaz”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres, BM Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre yarım milyon Ukraynalının şimdiden ülkeyi terk ettiğini açıklayarak, “Hiçbir şey nükleer silah kullanımını haklı çıkaramaz” dedi.

Politika 28.02.2022, 19:59 28.02.2022, 20:07
BM Genel Sekreteri Guterres: “Hiçbir şey nükleer silah kullanımını haklı çıkaramaz”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri Antonio Guterres, BM Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre yarım milyon Ukraynalının şimdiden ülkeyi terk ettiğini açıklayarak, “Hiçbir şey nükleer silah kullanımını haklı çıkaramaz” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu olağanüstü toplandı. Toplantıda konuşan BM Genel Sekteri Antonio Guterres, “Ukrayna’daki çatışmalar durmalı. Havadan, karadan ve

denizden ülkenin dört bir yanına yayılıyor. Artık durmalı. Rus füze ve hava bombardımanları gece gündüz Ukrayna şehirlerini vuruyor. Başkent Kiev her yönden kuşatıldı” dedi.

Devam eden saldırılar nedeniyle başkent Kiev’de 3 milyon kişinin güvende olmadığını ifade eden Guterres, “Ukrayna hükümeti, ülke savunmasına katılması için nüfusa çok sayıda silah dağıttı. UNHCR’ye göre yarım milyon Ukraynalı şimdiden ülke sınırlarını aştı” dedi.

Rus saldırılarının büyük ölçüde Ukrayna’daki askeri tesisleri hedef aldığı bildirilse de sivil yerleşim yerlerinin de ağır hasar aldığına dair güvenilir bilgiye sahip olduklarını aktaran Gutteres, “Çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin ölümüyle sonuçlanan bu artan şiddet kesinlikle kabul edilemez” dedi.

“Askerlerin kışlalarına geri dönmeleri gerekiyor”

Askerlerin kışlalarına geri dönmeleri gerektiğini vurgulayan Guterres, “Liderlerin barış yoluna gitmesi gerekiyor. Siviller korunmalıdır. Uluslararası insancıl ve insan hakları hukuku korunmalıdır. Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne Genel Kurul kararları doğrultusunda saygı gösterilmelidir” diye konuştu.

“Hiçbir şey nükleer silah kullanımını haklı çıkaramaz”

Ukrayna için bir trajedi ve aynı zamanda potansiyel olarak feci sonuçları olan büyük bir bölgesel krizle karşı karşıya olduklarını dile getiren Guterres, “Dün Rus nükleer kuvvetleri yüksek alarma geçirildi. Bu ürpertici bir gelişme. Sadece bir nükleer çatışma fikri basitçe düşünülemez. Hiçbir şey nükleer silah kullanımını haklı çıkaramaz” dedi.

Guterres, Ukrayna’dan gelen mültecilerin ve yerinden edilenlerin sayısının her dakika arttığına dikkat çekerek, “Kolayca Avrupa’nın on yıllardır en kötü insani ve mülteci krizi haline gelebilecek bir şeyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullanarak, mültecileri kabul eden ülkelere şefkati, cömertliği ve dayanışması için minnettar olduğunu açıkladı.

Ukrayna’ya insani yardımın artırılacağını ifade eden Guterres, “Geçen haftaki olaylardan önce bile Birleşmiş Milletler, temas hattının her iki tarafında yaklaşık 3 milyon kişiye insani yardım sağlıyordu. Birleşmiş Milletler şu anda insani ihtiyaçları değerlendirmek ve özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere korunma ve barınma konusunda çaresiz olan çok daha fazla kişiye hayat kurtaran desteğin dağıtımını artırmak için 7/24 çalışıyor” dedi.

“Tüm tarafları, insani yardım personelinin hareket özgürlüğüne izin vermeye çağırıyorum”

Guterres, “Çabalarımızı hızlandırırken, uluslararası hukuka uygun olarak BM’nin Ukrayna’daki ilgili personelin emniyet ve güvenliğinin korunması, savunmasız insanlara ve topluluklara insani erişimin garanti altına alınması çok önemlidir. Tüm tarafları, insani yardım personelinin hareket özgürlüğüne izin verme ve insani yardımın güvenli, hızlı ve engelsiz geçişini kolaylaştırma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyorum” dedi.

“Tek gerçek çözüm barıştır

İnsani yardımın hayati önem taşıdığını aktaran Guterres, “Ama bu bir çözüm değil. Sadece çatışmanın en kötü etkilerini tedavi ediyor. Tek gerçek çözüm barıştır. Ukrayna’ya yönelik saldırı, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na dayanan çok taraflı sisteme meydan okuyor. Kötüleşen bir çatışmanın olası sonuçlarından bazıları üzerinde düşünmek bile ürkütücüdür. Bölgesel tansiyon yükseliyor” dedi.

“Diyalog yolu her zaman açık kalmalı”

Diyalog yolunun her zaman açık kalması gerektiğini belirten Guterres, “İyi niyetli müzakerelere girmek ve tüm sorunları barışçıl bir şekilde ele almak için asla geç değildir. Ukrayna ve Rus delegasyonları arasında şu anda gerçekleşen doğrudan görüşmelerin, yalnızca çatışmayı derhal durdurmakla kalmayıp, aynı zamanda diplomatik bir çözüme giden yolu da üreteceğini umuyorum” dedi.

“Sorunları daha da kötüleştirmeye değil çözmeye odaklanmalıyız”

Çatışmaları durdurmaya yönelik tüm barışçıl çabaları memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini ifade eden Guterres, “Müzakerelere ev sahipliği yapmayı ve kolaylaştırmayı teklif eden ülkelere teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler bu tür çabaları desteklemeye hazırdır. Bu anlamsız yıkım ve insanlığın karşı karşıya olduğu gerçek zorluklardan muazzam bir dikkat dağıtmadır. Sorunları daha da kötüleştirmeye değil çözmeye odaklanmalıyız. Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde insanlar sokaklara dökülüyor ve savaşın sona ermesini talep ediyor. Ukrayna’daki insanlar barış istiyor ve buna ihtiyaç duyuyor. Rusya’daki insanların da öyle olduğuna inanıyorum. Şimdi barışa ihtiyacımız var” dedi.

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