BM Genel Sekreteri Guterres: "Bu Ortak Koordinasyon Merkezi’nin başarısıdır"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün Ukrayna’dan yola çıkan ilk tahıl gemisi hakkında yaptığı açıklamada, "Bu Ortak Koordinasyon Merkezi’nin başarısıdır" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul’da kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi’nin çalışmaları sayesinde bugün tahıl taşıyan ilk geminin Ukrayna’dan yola çıktığını belirtti. Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna’dan tahıl ihracatının yapılamadığının altını çizen Guterrres, "Şubat’tan bu yana Odessa Limanı’ndan ayrılan ilk ticari gemi 26 bin 527 ton mısır ile Lübnan’a doğru yola çıktı. Bu, Ukrayna, Rusya ve Türkiye temsilcilerinden oluşan Birleşmiş Milletler himayesindeki Ortak Koordinasyon Merkezi’nin bir başarısıdır" açıklamasında bulundu.

NATO’dan Türkiye’ye teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan ayrılarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’a doğru yola çıkan Razori’ye dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Stoltenberg, ilk tahıl sevkiyatını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Birleşmiş Milletler’in (BM) aracılığında yapılan anlaşma kapsamında Odessa’dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye’ye teşekkür ediyorum. NATO müttefikleri Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletmek için anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya duyurmuştu

Rusya, Ukrayna limanlarından güvenli tahıl ihracatı çerçevesinde İstanbul’da kurulan kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi’nin 26 Haziran’da faaliyetlerine başladığını bildirmişti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna Limanlarından Tahılın Güvenli Nakliyesine İlişkin Mutabakat İnisiyatifi’nin hükümlerine uygun olarak Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul’da çalışmalarına başladı. İleri düzeyde Rus uzman grubu İstanbul’a gidecek ve bugün dörtlü formatta çalışmalara başlanacak" denmişti.