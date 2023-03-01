BM Genel Sekreteri Guterres 6 yıl sonra Irak’ta

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres resmi temasları kapsamında 6 yıl sonra ilk kez Irak’a geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak’ta barışı, insan haklarını ve Iraklılar için sürdürülebilir bir kalkınmayı sürdürme çabalarını desteklemek üzere 6 yıl sonra ilk kez Irak’a geldi. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelen Guterres daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Daha önce de birçok kez başkent Bağdat’a geldiğini fakat bu sefer dayanışma ziyareti için Irak’ta bulunduğunu söyleyen Guterres, "Irak halkı, Irak’ın demokratik kurumları ve BM’nin ülkede bulunan kuruluşları ile dayanışmayı destekleyen ve Iraklıların karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelebileceklerine olan güvenimi ifade ettiğim bir dayanışma mevcut. Irak halkına büyük bir hayranlığım var. Ülke içinde yerinden edilmiş Iraklılarla birkaç kez tanışma fırsatım oldu. Ayrıca Ürdün ve Suriye’deki Iraklı mültecileri de ziyaret etme fırsatım oldu. Hükümetin ülke dışındaki Iraklıların dönmesine izin vermek için gösterdiği çabaları da takdir etmek istiyorum. Elbette biz de bu çabaları tam olarak destekleyeceğiz. Irak halkıyla dayanışma içinde olduğumu bir kez daha belirtirken, Irak’ın demokratik kurumlarla barış ve refah içinde bir geleceğe sahip olmasını umut ediyorum" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in ziyareti kapsamında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve diğer hükümet yetkilileri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Guterres, başkent Bağdat’taki gençlik ve kadın hakları grupları ve BM personeli ile de görüşmeler gerçekleştirecek. Guterres’in yarın ise ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir kampı ve Irak’ın kuzeyinde bulunan bir rehabilitasyon merkezini de ziyaret etmesi öngörülüyor. Bağdat’tan Erbil’e gidecek olan Guterres burada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri ile görüşme gerçekleştirecek.

BM Genel Sekreteri Guterres, Irak’taki temaslarını tamamlamasının ardından Katar’ın başkenti Doha’ya geçerek, bu yıl 5.’si düzenlenen Az Gelişmiş Ülkeler (LDC5) zirvesine katılacak.