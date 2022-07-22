banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Adana’da orman yangını
Adana’da orman yangını
Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri başlıyor
Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri başlıyor
SOCAR’ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu
SOCAR’ın yeni Başkanı Rövşan Najaf oldu
İznik Gölü turkuaz renge büründü
İznik Gölü turkuaz renge büründü

BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, "Karadeniz’de bir umut ışığı var. Bir çare ışığı var. Bunun gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarlı bir yaklaşımı sayesinde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’

BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, "Karadeniz’de bir umut ışığı var. Bir çare ışığı var. Bunun gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarlı bir yaklaşımı sayesinde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Türkiye’nin burada kritik bir rolü var. Bu anlaşma gıda arzındaki açığı kapatacak" dedi.

Politika 22.07.2022, 17:12
BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, "Karadeniz’de bir umut ışığı var. Bir çare ışığı var. Bunun gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarlı bir yaklaşımı sayesinde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’

BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, "Karadeniz’de bir umut ışığı var. Bir çare ışığı var. Bunun gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarlı bir yaklaşımı sayesinde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Türkiye’nin burada kritik bir rolü var. Bu anlaşma gıda arzındaki açığı kapatacak" dedi.

Yorumlar (0)
28°
açık