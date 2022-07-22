BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, "Karadeniz’de bir umut ışığı var. Bir çare ışığı var. Bunun gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarlı bir yaklaşımı sayesinde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Türkiye’nin burada kritik bir rolü var. Bu anlaşma gıda arzındaki açığı kapatacak" dedi.