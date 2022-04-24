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BM: Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’i kabul edecek
Kafasına atılan cisim sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşen polis memuru şehit oldu...Düşme anı kameralara yansıdı
BM: Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’i kabul edecek
BM: Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’i kabul edecek
Politika 24.04.2022, 05:20
BM: Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’i kabul edecek