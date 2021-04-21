banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi
Bloomberg’ten Türk bakanla ilgili şok yorum!
Bloomberg’ten Türk bakanla ilgili şok yorum!

Bloomberg’ten Türk bakanla ilgili şok yorum!

Dünyanın en büyük ekonomi kanalı olarak gösterilen Bloomberg, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili şok bir yorumda bulundu.

Politika 21.04.2021, 09:16
11
Bloomberg’ten Türk bakanla ilgili şok yorum!

Ticaret Bakanlığı, Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan’a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığına yönelik iddiaları doğrulayarak, “Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi” ifadelerini kullanmıştı.

Konu Bloomberg’e de taşındı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun haberine göre; ABD’nin köklü ekonomi kanalı Bloomberg’te duruma ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kendi yakınlarına ayrıcalıklı davranmakla suçlanıyor. Ruhsar Pekcan’ın bakanlığı için eşine ait şirketlerden 9 milyon liralık dezenfektan satın aldığı söyleniyor.”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">• Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kendi yakınlarına ayrıcalıklı davranmakla suçlanıyor.  <br><br>• Ruhsar Pekcan’ın bakanlığı için eşine ait şirketlerden 9 milyon liralık dezenfektan satın aldığı söyleniyor.<br><br>— Bloomberg</p>&mdash; ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) <a href="https://twitter.com/haskologlu/status/1384600309742424072?ref_src=twsrc%5Etfw">April 20, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

banner478
Yorumlar (0)
13°
açık