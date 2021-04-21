Bloomberg’ten Türk bakanla ilgili şok yorum!

Ticaret Bakanlığı, Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan’a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığına yönelik iddiaları doğrulayarak, “Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi” ifadelerini kullanmıştı.

Konu Bloomberg’e de taşındı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun haberine göre; ABD’nin köklü ekonomi kanalı Bloomberg’te duruma ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kendi yakınlarına ayrıcalıklı davranmakla suçlanıyor. Ruhsar Pekcan’ın bakanlığı için eşine ait şirketlerden 9 milyon liralık dezenfektan satın aldığı söyleniyor.”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">• Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kendi yakınlarına ayrıcalıklı davranmakla suçlanıyor. <br><br>• Ruhsar Pekcan’ın bakanlığı için eşine ait şirketlerden 9 milyon liralık dezenfektan satın aldığı söyleniyor.<br><br>— Bloomberg</p>— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) <a href="https://twitter.com/haskologlu/status/1384600309742424072?ref_src=twsrc%5Etfw">April 20, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>