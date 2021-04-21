Bloomberg’ten Türk bakanla ilgili şok yorum!
Dünyanın en büyük ekonomi kanalı olarak gösterilen Bloomberg, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili şok bir yorumda bulundu.
Ticaret Bakanlığı, Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan’a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığına yönelik iddiaları doğrulayarak, “Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi” ifadelerini kullanmıştı.
Konu Bloomberg’e de taşındı.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun haberine göre; ABD’nin köklü ekonomi kanalı Bloomberg’te duruma ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
“Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kendi yakınlarına ayrıcalıklı davranmakla suçlanıyor. Ruhsar Pekcan’ın bakanlığı için eşine ait şirketlerden 9 milyon liralık dezenfektan satın aldığı söyleniyor.”
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">• Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kendi yakınlarına ayrıcalıklı davranmakla suçlanıyor. <br><br>• Ruhsar Pekcan’ın bakanlığı için eşine ait şirketlerden 9 milyon liralık dezenfektan satın aldığı söyleniyor.<br><br>— Bloomberg</p>— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) <a href="https://twitter.com/haskologlu/status/1384600309742424072?ref_src=twsrc%5Etfw">April 20, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>