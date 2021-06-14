Bloomberg’den Biden’a çağrı: Türkiye ile olan Gordion düğümünü kes

Bugün Brüksel’de gerçekleşecek NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir araya gelecek. Bu görüşme sadece Türkiye ve ABD’de değil uluslararası arenada da gündem olmuş durumda.

ABD’li medya kuruluşu Bloomberg’in yayın kurulu bugün internet sitesi üzerinden bir başyazı yayınladı. Yayın kurulu imzalı makalede Biden’a çağrıda bulunurken, “Biden, Türkiye ile olan Gordion düğümünü kesmeli” başlığı kullanıldı.

Makalede, Erdoğan’ın uzun bir süredir Batı ile dostluğu geri plana attığına dikkat çekilirken, “Türkiye Batı’yı uzun bir süredir terk etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini Batı’nın isteklerine karşı olan bir güç eksenine yaklaştırdı, bu ülkeler de Çin, Rusya ve İran. Ülkenin seçilmiş lideri olarak bu onun kararı. Fakat Erdoğan aynı zamanda Batı’nın askeri ortaklığı ve ekonomik birliklere üyelikleriyle korumayı da istiyor. Erdoğan Türkiye’nin NATO üyesi olarak kalmasına devam etmesini istiyor fakat aynı zamanda birliğe zarar verebilecek silah sistemlerini satın alıyor ve diğer üye ülke liderlerine hakaret ediyor. AB ile karşılıklı güven ararken, milyonlarca mülteciyi Avrupa’ya salmakla tehdit ediyor” denildi.

Makalede, “Biden, Türkiye ile olan Gordion düğümünü çözmeli” başlığı kullanıldı.

Makalede, “Batı, Türkiye’nin saldırganlığına toleransın sonuna gelindiğini göstermeli. Bunu en iyi yapacak ortam da NATO, orada Erdoğan’a sabır zaten çok az. Erdoğan ve Biden 14 Haziran’da görüşecek. Erdoğan özellikle ABD karşıtı saldırgan sözleriyle gündeme gelmişti. Bu saldırganlık Başkan Donald Trump’ın toleransıyla karşılanmıştı. Fakat şimdi Biden sorumluluğu üstlenerek Erdoğan’a Türkiye’nin her ikisine de sahip olamayacağını açıkça göstermeli” ifadesine yer verildi.

Makalede, Erdoğan’ın geçmişte ABD karşıtı açıklamaları olduğu hatırlatılırken, NATO’nun kuruluşunda üye ülkelerin kovulamayacağının belirtildiği hatırlatıldı. Fakat makalede, “Türkiye’ye üye ülke olarak istenmediğini söylemenin farklı yolları var” yorumu yapıldı. Bloomberg, NATO’nun Türkiye topraklarındaki ayak izinin azaltılabileceğini yazarken, nükleer silahlar ve diğer stratejik parçaların da çekilmesinin olası olduğunu yazdı.

Gordion düğümü detayı

Öte yandan NATO’nun Türkiye karşıtı koordineli bir önlem alabileceği de belirtilirken bunlar arasında silah satışının askıya alınması ve ekonomik yaptırım uygulanmasının da masada olabileceğini yazan Bloomberg, “Biden NATO’nun kararlarıyla uyumlu olarak ABD olarak karar alabilir. Onun yönetimi zaten Türkiye savunma sanayine yönelik yaptırımların uzatılabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha sert cezaların da gündemde olduğunu söyledi. Bu durum hem Demokrat hem de Cumhuriyetçiler tarafından memnuniyetle karşılanacaktır” ifadesini kullandı.

Makale, “Büyük İskender’in kılıcını vurarak çözdüğü Gordion düğümünün olduğu yer, günümüz Ankara’sından bir saat uzakta. Türkiye’nin Batı ile olan ilişiğini kesmek ise çok daha açık bir taahhüt olur” ifadesiyle noktalandı.

Gordion düğümü nedir?

Gordion düğümü, Büyük İskender’e atfedilen bir söylencedir. Genellikle, çözümü zor bir sorunun kaba kuvvetle halledilmesi anlamında metafor olarak kullanılır.

Yeni bir lider arayışında olan Friglere bir kahin tarafından, şehre öküz arabası ile giren ilk adamı kral ilan etmeleri söylenir. Bu kişi kağnısıyla kente giren yoksul bir köylü, Midas’ın babası, Gordios olur. Gordios, kral ilan edildikten sonra öküz arabasını Frig tanrısı Sabazios tapınağına adar. Araba kızılcık dallarından bir düğümle tapınağa bağlanmıştır ve bu düğümü çözecek kişinin Asya’nın hakimi olacağı söylentisi ile ünlenir.

Büyük İskender, Gordion’a geldiğinde (MÖ 334) düğümü çözmeye çalışır ama başaramaz. Sabrı tükenince öfkeyle kılıcını çekip düğümü keser. İskender, gerçekten de Pers İmparatorluğu’nun fatihi ve Asya’nın hakimi olma yolundadır. Ancak 33 yaşında ateşli bir hastalıktan zamansızca ölümü bilgelerce İskender’in Gordion düğümünü çözmek yerine sabırsızca davranmasının cezası olarak yorumlanır.