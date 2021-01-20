Blinken: Türkiye'ye daha fazla yaptırım düşünülmeli

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, Türkiye'yi "sözde müttefik" olarak tanımlayarak, görevi sırasında Ankara'ya daha fazla yaptırımın gerekli olup olmayacağını gözden geçireceklerini söyledi.

Türkiye'nin bir müttefik gibi davranmadığını belirten Blinken, "Bizim sözde stratejik müttefikimizin, en büyük stratejik rakibimiz Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilebilir değil." dedi.

Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki oturumda adaylığının onaylanmasından önce senatörlerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ilgili bir soruya Blinken ayrıca "ABD, mevcut yaptırımların Türkiye üzerindeki etkisini görmeli ve ardından daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığına karar vermelidir. Türkiye bir müttefik ama birçok alanda müttefik gibi davranmıyor. Bu bizim için çok zor bir durum." cevabını verdi.

Yaklaşık 4 saat süren oturumun ikinci bölümünde Blinken'a, Donald Trump yönetiminin aldığı ve "ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan" kararı soruldu.

İsrail'e verdikleri desteği sürdüreceklerini vurgulayan ve bu ülkenin ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiki olduğunu belirten Blinken, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı sürdüreceğiz ve büyükelçiliğimiz de Kudüs'te kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Blinken, yaptığı açıklamada bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu belirterek, "Türkiye bir müttefik ama bir müttefikin davranması gerektiği gibi davranmıyor" dedi.

Geçen ay ABD, Rusya'dan S-400 sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye CAATSA yasası kapsamında yaptırım kararı almıştı.

ABD'nin açıkladığı yaptırımlar, kurum olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile SSB Başkanı İsmet Demir ve üç üst düzey SSB yetkilisini hedef almıştı. SSB'ye ABD ile tüm ihracat izinleri, yetkilendirmeleri, kredileri yasaklanmış, listeye alınan SSB yetkililerinin de ABD'deki mal varlıkları dondurularak vize kısıtlamaları getirilmişti.

Blinken ayrıca, ABD'nin Kuzey Kore ile ilişkilerini ne şekilde revize edeceği konusunda müttefikleriyle görüştükten sonra bir yol haritası belirleyeceğini söylerine ekledi.

Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken, Senato Genel Kurulunda yapılacak oylamada salt çoğunluğun oyunu alması durumunda ülkenin 71. dışişleri bakanı olacak.