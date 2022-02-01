Blinken, Rusya’nın Ukrayna sınırlarından askerlerini çekmesini istedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya’nın derhal gerilimi düşürmesini ve Ukrayna sınırlarından askerlerini ve teçhizatını geri çekmesini istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Rusya’nın güvenlik tekliflerine verdiği yazılı yanıtın ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Blinken, ortaklarımız ve müttefiklerimizle tam koordinasyon içinde yapmayı planladığımız karşılıklı güvenlik endişeleri konusunda Rusya ile önemli diyaloğu sürdürmek için ABD’nin istekliliğini vurguladı" denildi.

Blinken’in ayrıca ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını ve tüm ülkelerin kendi dış politikalarını ve ittifaklarını belirleme hakkı olduğunu ifade ettiği belirtildi. Açıklamada, "Blinken, Rusya’nın derhal gerilimi düşürmesini ve Ukrayna sınırlarından askerlerini ve teçhizatını geri çekmesini istedi. Blinken, Ukrayna’nın daha fazla işgal edilmesinin hızlı ve ciddi sonuçları olacağını vurguladı ve Rusya’yı diplomatik bir yol izlemeye çağırdı" ifadeleri kullanıldı.