banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Boğaziçi Üniversitesi'nden Kamuoyu Açıklaması!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Rusya geçici ateşkes ilan etti!
Kripto şehir kuruluyor
Kripto şehir kuruluyor
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!
Rusya, Türkiye'den sebze ithalatını artıracak!

Blinken: "Rusya’da yönetim değişikliği peşinde değiliz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Rusya’da yönetimi değiştirerek Ukrayna’ya yönelik saldırılara son vermeye çalışmayacağını işaret ederek, "Rusya’da yönetim değişikliği peşinde değiliz ve her halükarda bu bize bağlı değil. Ancak Rus halkı, liderliğine karar verebilir" dedi.

Politika 05.03.2022, 10:26 05.03.2022, 10:40
Blinken: "Rusya’da yönetim değişikliği peşinde değiliz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Rusya’da yönetimi değiştirerek Ukrayna’ya yönelik saldırılara son vermeye çalışmayacağını işaret ederek, "Rusya’da yönetim değişikliği peşinde değiliz ve her halükarda bu bize bağlı değil. Ancak Rus halkı, liderliğine karar verebilir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’ye Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları kapsamında röportaj verdi. Gazetecinin, "Ukrayna’daki savaşın nasıl sonuçlanacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna Bakan Blinken, "İleriyi tahmin etmek çok zor. Sanırım söyleyebileceğimiz şey şu, ülkelerini savunan, özgürlüklerini savunan, geleceklerini savunan Ukrayna halkından gelen olağanüstü bir direniş gördük ve bence bu anlamda savaş kesinlikle Başkan Putin’in düşündüğü ve planladığı gibi gitmedi" şeklinde yanıt verdi. Blinken, "Bunun bize gelecek hakkında ne söylediğini söyleyemem. Ancak şunu da söyleyebilirim ki burada, Brüksel’de NATO müttefikleri ve ortakları, Avrupa Birliği, G7, uluslararası toplumun Ukrayna’nın kendisini savunmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapma taahhüdü ve aynı zamanda dayanılmaz baskı için Brüksel’de bir gün geçirdik. Vladimir Putin’in başlattığı bu savaşa son vermesi için Rusya’ya yapılan baskı gerçek, güçlü ve bir etkisi olacak" ifadelerini kullandı.

"Moskova’nın niyeti hükümeti devirmek ve kendi kukla rejimini kurmaksa 45 milyon Ukraynalı öyle ya da böyle bunu reddedecektir"

Blinken, gazetecinin, "Ancak Ukrayna’nın yenilgisinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor musunuz? Zaman alabilir, ama sonunda Rus askeri gücünün ağırlığı galip gelir mi?" sorusuna ise, "Hiçbir şeyin kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Ama elbette, Rus ordusunun ağırlığı, Ukrayna’nın çok ötesinde. Ancak Ukrayna halkının iradesinin ne olduğunu ve bunun yol açtığı etkiyi tam olarak değerlendirebileceğinizi sanmıyorum. Bir de şöyle düşünün. Moskova’nın niyeti bir şekilde hükümeti devirmek ve kendi kukla rejimini kurmaksa, 45 milyon Ukraynalı öyle ya da böyle bunu reddedecektir" şeklinde yanıt verdi. Blinken, "Yani kazanabileceklerine ikna oldunuz mu?" sorusuna yönelik ise, "Zamanla, kesinlikle. Bunun ne kadar devam edeceğini, ne kadar süreceğini söyleyemem. Ancak kendi geleceği ve özgürlüğü için savaşan 45 milyon Ukraynalının Rusya’nın iradesine boyun eğmeyi reddetmesi çok şey anlatıyor" dedi.

"Ukrayna’nın içinde bulunduğu bir savaştan daha kötü olan tek şey, onu aşan bir savaştır"

Blinken, "Ukrayna’nın içinde bulunduğu bir savaştan daha kötü olan tek şey, daha da tırmanan ve onu aşan bir savaştır. İşte bu yüzden diğer şeylerin yanı sıra NATO, savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirmeye bu kadar odaklandı. 5. madde taahhüdünün ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğundan emin olmak için, NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek için tarihi adımlar attık ve tıpkı NATO ve ABD’nin hiçbir zaman Rusya ile savaş aramadığı ve aramayacağımız gibi, biz bir savunma ittifakıyız, aynı şekilde saldırıya uğrarsa NATO topraklarının her bir karışını savunmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

"Şu anda asıl endişe Ukrayna içinde durumunun daha da kötüleşmesi"

Gazetecinin, "Daha geniş bir Avrupa savaşından mı yoksa kimyasal veya biyolojik silahların kullanılmasından mı korkuyorsunuz? Sizi endişelendiren nedir?" sorusuna yönelik Blinken, "Şu anda asıl endişe elbette Ukrayna’nın içinde durumunun daha da kötüleşmesi. Başkan Putin’in geçmişte kullandığı yöntemleri, Çeçenistan’da olsun, Suriye’de olsun, 2014’te Ukrayna’da biliyoruz. Bunun sonucunda çok büyük insani acılar yaşandığını görüyoruz. Rusya’nın Ukraynalıların suyunu, elektriğini ve ısınmasını engelleyen kritik altyapının peşine düştüğünü görüyoruz ve bu yöntemler ne yazık ki trajik bir şekilde, Başkan Putin yönetimindeki Rus taktiğinin bir parçası. Bundan daha fazlasını göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Boyun eğdirmek istediği bir Ukrayna halkı, Rusya’ya karşı birleşti"

Blinken, "Sizce Vladimir Putin mantıklı mı yoksa hayal mi görüyor?" sorusunu, "Kendimi Başkan Putin’in zihniyetine kesinlikle koyamıyorum, ancak yapabileceğim iki şey var, Rusya ve Başkan Putin’i eylemlerine göre ölçmek ve etkili bir şekilde yanıt vermek için elimizden gelen her şeyi yapmak. Ancak bildiğimiz bir şey var. Olağanüstü olan, Başkan Putin’in yıllar boyunca önlemek istediğini söylediği hemen hemen her şeyin, aslında eylemleriyle hızlandırılmış olmasıdır. Şu anda gördüğümüz şey, parçalamaya çalışmak istediği ittifakın ta kendisi, NATO, yıllardır görmediğimiz şekillerde bir araya geliyor. Boyun eğdirmek istediği bir Ukrayna halkı, Rusya’ya karşı birleşti. 2014’te Rusya Ukrayna’ya, Kırım’a, Donbass’a gitmeden önce, aslında Ukrayna’da Rusya’ya yönelik tutumlar büyük ölçüde olumluydu. Şimdi, halkın yüzde 90’ı Başkan Putin’in yaptıklarından dolayı Rusya’dan nefret ediyor" dedi.

"Rusya’da yönetim değişikliğinin peşinde değiliz"

Her zaman diplomasi ve diyalog için fırsatlar arayacaklarını vurgulayan Blinken, "Aslında, savaşa giden aylarda yaptığımız tam olarak buydu. Bu, tamamen Başkan Putin’e ve Rusya’ya bağlı. Anlamlı bir diplomasiye katılmaya istekli olduklarına dair herhangi bir işaret gösterirlerse elbette dahil olacağız. Diplomasiyi içeren herhangi bir yol, her şeyden önce Ukrayna halkına ve onu demokratik olarak temsil eden hükümete bağlı olacak ve hangi yöne gitmek isterlerse destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Gazetecinin, "Bu durumu çözmenin bir yolu Moskova’da yönetim değişikliği olabilir. İstediğiniz şey bu mu?" sorusuna Blinken, "Bunun peşinde değiliz ve her halükarda bu bize bağlı değil. Ancak Rus halkı, liderliğine karar verebilir. Orada bulunan liderlerin gerçekten onların ihtiyaçlarını, çıkarlarını ve iradelerini geliştirip temsil etmediklerine karar vermeleri gerekiyor. Bu kesinlikle bize bağlı değil" şeklinde yanıt verdi.

Blinken, "Rus halkına söyleyeceğim şey şudur, Ukrayna’ya karşı bu sebepsiz, yersiz savaş nasıl oluyor, nasıl oluyor da bu sizin çıkarlarınıza, ihtiyaçlarınıza cevap veriyor? Rus halkı trajik bir şekilde bunun yükünü taşıyor, çünkü dünya bir araya gelerek Putin’e ve Rusya’ya bu büyük yaptırımları uyguluyor. Sonucuna katlanıyorlar" dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18