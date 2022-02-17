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Blinken: “Rusya önümüzdeki günlerde Ukrayna’yı işgal edebilir”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, “Rusya önümüzdeki günlerde Ukrayna’yı işgal edebilir. Rusya, saldırısına bahane üretmeyi planlıyor” dedi.

Politika 17.02.2022, 22:16
Blinken: “Rusya önümüzdeki günlerde Ukrayna’yı işgal edebilir”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, “Rusya önümüzdeki günlerde Ukrayna’yı işgal edebilir. Rusya, saldırısına bahane üretmeyi planlıyor” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu. Rusya-Ukrayna krizinin "tehlikeli bir anda" olduğunu ifade eden Blinken, "Barış ve güvenliğe yönelik en yakın tehdit, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yaklaşan saldırganlığıdır. Riskler Ukrayna’nın çok ötesine geçiyor. Bu, milyonlarca insanın hayatı ve güvenliğinin riski ile Birleşmiş Milletler tüzüğü ve sözleşmesinin temeli için bir tehlike anıdır" dedi.

“Ukrayna sınırlarında yaklaşık 150 bin asker toplandı”

Blinken, ABD istihbaratına göre, ilerleyen günlerde Ukrayna’ya karşı bir saldırının gerçekleşme riski olduğunu söyledi. Blinken, ”İstihbaratımız, Ukrayna sınırlarında yaklaşık 150 bin askerin toplandığını, Rusya’nın belirli Ukraynalı grupları hedef alacağına dair kanıtların olduğunu ve başkent Kiev’in hedeflerden biri olacağını gösteriyor. Rusya önümüzdeki günlerde Ukrayna’yı işgal edebilir" diye konuştu.

“Rusya, saldırısına bahane üretmeyi planlıyor”

Blinken, "İşlerin nasıl gelişeceğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak bu, dünyanın ortaya çıkmasını bekleyebileceği bir şey. Öncelikle Rusya, saldırısına bahane üretmeyi planlıyor. Tam olarak nasıl bir şekil alacağını bilmiyoruz ancak Rusya’da sözde bir terör saldırısı olabilir. Sözde keşfedilmiş toplu bir mezar, sivillere yönelik hava saldırısı, sahte veya hatta kimyasal silahlarla gerçek bir saldırı bile gerçekleşebilir" dedi.

"Rusya bu olayı soykırım olarak tanımlayabilir”

Blinken, "Rusya bu olayı soykırım olarak tanımlayabilir. Bu, yanlış alarmları ve halkın öfkesini en üst düzeye çıkarmak için iddialar yaymaya, savaş için bir gerekçe hazırlamaya başlayabilir" ifadelerini kullandı.

"Savaşı önlemek için buradayım"

Bir savaş başlatmak için değil, savaşı önlemek için BM Güvenlik Konseyinde olduğunu vurgulayan Blinken, “Burada sunduğum bilgiler, aylardır gözümüzün önünde gelişen olaylarla doğrulanıyor. Rusya defalarca uyarılarımızı hafife aldı ve Ukrayna sınırına 150 binden fazla asker konuşlandırdı. Şimdi büyük bir askeri saldırı gerçekleştirme riski var. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Müttefiklerimiz ve ortaklarımız da aynı şeyi söylüyor" dedi.

"Diplomasi için hala zaman var"

Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a önümüzdeki hafta yüz yüze görüşmeyi teklif eden bir mektup gönderdiğini söyleyerek, "Diplomasinin hala bir çıkış yolu sunduğunu ve hala zaman olduğunu" ifade etti. Blinken, Minsk anlaşmalarının Ukrayna’da "barışı sağlamanın temelini koruduğunu" sözlerine ekledi.

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