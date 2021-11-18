Birleşmiş Milletler’den Kuzey Kore’ye çağrı

Kuzey Kore’deki "sistematik" ve "ağır" insan hakları ihlallerini kınayan bir karara imza atan Birleşmiş Milletler (BM), Pyongyang’ı kaçırılan yabancı ülke vatandaşlarını ülkelerine iade etmeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM), insan hakları ihlalleri ile gündeme gelen Kuzey Kore’ye dair yeni bir karara imza attı. 2005 yılından bu yana art arda 17. kez gündeme alınan ve kabul edilen karar, BM Genel Kurulu 3. Komitesi tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Japonya dahil 60 ülke tarafından desteklenen ve "insanlığa karşı suç teşkil edebilecek olanlar da dahil, Kuzey Kore tarafından uzun süredir sürdürülen sistematik, yaygın ve ağır insan hakları ihlallerini en güçlü şekilde kınandığı" belirtilen kararda "ciddi insan hakları ihlallerine derhal son verilmesi" çağrısında bulunuldu. Siyasi esir kamplarının kapatılması ve tüm siyasi tutukluların koşulsuz ve gecikmeksizin serbest bırakılmasını talep eden komite, Pyongyang’ı kaçırılan yabancı ülke vatandaşlarını iade etmeye çağırdı. Kuzey Kore’deki istikrarsız durumun doğal afetler ve korona virüs salgını nedeniyle daha da kötüleştiğine vurgu yapılan kararda, "Kuzey Kore hükümetini küresel aşı girişimi COVAX ve ilgili kurumlarla iş birliği yaparak aşıya zamanında erişimi sağlamaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore’den tepki

Karara Kuzey Kore’nin BM Büyükelçisi Kim Song’dan ise tepki geldi. Kararın, insan hakları ihlali ile ilgisinin olmadığını savunan Kim, "Kuzey Kore karşıtı siyasi bir manevra, ABD ve AB’nin çifte standartlı düşmanca politikalarının yansıması" ifadelerini kullandı.