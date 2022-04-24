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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Türkiye’yi ziyaret edecek
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonoio Guterres, yarın Türkiye’yi ziyaret edecek.
Politika 24.04.2022, 09:56
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonoio Guterres, yarın Türkiye’yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yarın Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Ziyaret sırasında BM Genel Sekreteri’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.